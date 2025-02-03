連續五天破10億！中國春節檔票房創新高

鉅亨網編譯鍾詠翔 2025-02-03 14:00

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今年春節期間，中國多部熱門電影上映，觀影熱情持續高漲。大年初一以來，已經連續五天單日票房突破人民幣（下同）10 億，最新春節檔票房已經衝破 70 億。

據《證券時報》報導，貓眼專業版的數據顯示，截至周一（3 日）上午 8 點，春節檔票房累計已達到 74.73 億元。其中，《哪吒之魔童鬧海》一馬當先，總票房 34.28 億元。《唐探 1900》18.86 億元，排名第二。排名第三的《封神第二部：戰火西岐》，票房 9.13 億元。

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《射雕英雄傳：俠之大者》、《熊出沒 · 重啟未來》和《蛟龍行動》位列第四至第六名。

國家電影資金辦的數據顯示，今年春節檔首日，1 月 29 日大年初一，單日票房達到 18.08 億元，打破 2021 年 2 月 12 日寫下的 16.81 億元紀錄，為中國影史單日票房新高。

大年初一以來，已經連續五天單日票房破 10 億元，按照當前發展趨勢，今年春節檔極有可能創出歷史最高票房。

自 2013 年以來，中國春節檔票房從 7 億擴大至 80 億，逐漸成為電影市場第一大檔期。中國影史 23 部票房 30 億以上的影片，春節檔超過一半，足見該檔期重要性。

《哪吒之魔童鬧海》無疑是今年春節檔最受關注的電影，該片 1 月 31 日、2 月 1 日、2 月 2 日打破票房持續回落的傳統，連續三日逆跌，已達成中國影史春節檔動畫片票房冠軍、影視動畫片單日票房冠軍等成就。

《哪吒之魔童鬧海》在網路平台豆瓣上的評分為 8.5 分，票房口碑雙豐收。