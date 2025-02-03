盤中速報 - Aptos大跌13.88%，報6.08美元
鉅亨網新聞中心 2025-02-03 08:05
Aptos(APT)在過去 24 小時內跌幅超過13.88%，最新價格6.08美元，總成交量達1.08億美元，總市值32.84億美元，目前市值排名第 25 名。
近 1 日最高價：7.19美元，近 1 日最低價：5.85美元，流通供給量：535,645,051。
歷史漲跌幅
- 近 1 週：-9.96%
- 近 1 月：-24.19%
- 近 3 月：-18.31%
- 近 6 月：+17.30%
- 今年以來：-21.84%
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