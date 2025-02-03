盤中速報 - Litentry大跌23.94%，報0.83美元
鉅亨網新聞中心 2025-02-03 08:05
Litentry(LIT)在過去 24 小時內跌幅超過23.94%，最新價格0.83美元，總成交量達1.40億美元，總市值0.56億美元，目前市值排名第 175 名。
近 1 日最高價：1.49美元，近 1 日最低價：0.82美元，流通供給量：66,447,411。
歷史漲跌幅
- 近 1 週：+82.60%
- 近 1 月：+12.25%
- 近 3 月：+81.99%
- 近 6 月：+64.79%
- 今年以來：+16.11%
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