盤中速報 - 哈希圖大跌13.18%，報0.2493美元
鉅亨網新聞中心 2025-02-03 08:05
哈希圖(HBAR)在過去 24 小時內跌幅超過13.18%，最新價格0.2493美元，總成交量達1.54億美元，總市值130.17億美元，目前市值排名第 21 名。
近 1 日最高價：0.294美元，近 1 日最低價：0.237美元，流通供給量：38,228,257,945。
Hedera Hashgraph被稱為“ Internet的信任層”，是一個公共網絡，允許個人和企業創建強大的分散式應用程式（DApps）。它旨在成為一個更公平，更高效的系統，消除了舊的基於區塊鏈的平臺所面臨的一些局限性，例如性能低下和不穩定。
歷史漲跌幅
- 近 1 週：-11.12%
- 近 1 月：-1.70%
- 近 3 月：+539.69%
- 近 6 月：+381.91%
- 今年以來：-2.57%
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