盤中速報 - Lido DAO大跌10.67%，報1.98美元
鉅亨網新聞中心 2025-02-03 00:05
Lido DAO(LDO)在過去 24 小時內跌幅超過10.67%，最新價格1.98美元，總成交量達0.67億美元，總市值17.89億美元，目前市值排名第 34 名。
近 1 日最高價：2.25美元，近 1 日最低價：1.83美元，流通供給量：896,366,955。
歷史漲跌幅
- 近 1 週：-1.68%
- 近 1 月：+8.92%
- 近 3 月：+105.72%
- 近 6 月：+41.35%
- 今年以來：+13.57%
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