盤中速報 - Sui大跌8.58%，報3.56美元
鉅亨網新聞中心 2025-02-03 00:05
Sui(SUI)在過去 24 小時內跌幅超過8.58%，最新價格3.56美元，總成交量達2.14億美元，總市值104.63億美元，目前市值排名第 12 名。
近 1 日最高價：3.96美元，近 1 日最低價：3.55美元，流通供給量：2,927,660,019。
歷史漲跌幅
- 近 1 週：-3.21%
- 近 1 月：-13.94%
- 近 3 月：+96.30%
- 近 6 月：+487.04%
- 今年以來：-12.57%
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