盤中速報 - ARPA大漲13.66%，報0.04809美元
鉅亨網新聞中心 2025-02-02 16:05
ARPA(ARPA)在過去 24 小時內漲幅超過13.66%，最新價格0.04809美元，總成交量達0.70億美元，總市值0.63億美元，目前市值排名第 190 名。
近 1 日最高價：0.06187美元，近 1 日最低價：0.04144美元，流通供給量：1,519,586,598。
ARPA是基於區塊鏈的第2層解決方案，用於隱私保護計算，由多方計算（ MPC）啟用。 成立於2018年4月的ARPA的目標是將數據實用程式與所有權分離並啟用數據租用。 ARPA的MPC協議為多個實體創建了協作分析數據並提取數據協同作用的方法，同時又保持了各方的數據輸入的私密性和安全性。
歷史漲跌幅
- 近 1 週：+16.70%
- 近 1 月：-4.03%
- 近 3 月：+15.71%
- 近 6 月：+30.77%
- 今年以來：-2.41%
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