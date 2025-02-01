盤中速報 - 量子鏈幣大漲17.34%，報3.404美元
鉅亨網新聞中心 2025-02-01 01:35
量子鏈幣(QTUM)在過去 24 小時內漲幅超過17.34%，最新價格3.404美元，總成交量達0.44億美元，總市值3.59億美元，目前市值排名第 91 名。
近 1 日最高價：4.099美元，近 1 日最低價：2.82美元，流通供給量：105,429,453。
Qtum (量子) 是一種股權證明（PoS）智能合約開源區塊鏈平臺和價值轉移協議。 它旨在將比特幣和乙太坊的優勢整合到一個鏈中。 Qtum建立在比特幣的UTXO交易模型上，具有智慧合約執行和DApps的附加功能。 最近，該平臺增加了對DeFi應用程式的支援。
歷史漲跌幅
- 近 1 週：+0.56%
- 近 1 月：-3.99%
- 近 3 月：+29.65%
- 近 6 月：+12.71%
- 今年以來：-7.79%
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