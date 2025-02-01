盤中速報 - MANTRA大跌9.87%，報5.26美元
鉅亨網新聞中心 2025-02-01 00:35
MANTRA(OM)在過去 24 小時內跌幅超過9.87%，最新價格5.26美元，總成交量達1.07億美元，總市值49.60億美元，目前市值排名第 20 名。
近 1 日最高價：5.89美元，近 1 日最低價：5.25美元，流通供給量：942,484,746。
歷史漲跌幅
- 近 1 週：+58.93%
- 近 1 月：+45.64%
- 近 3 月：+298.43%
- 近 6 月：+379.35%
- 今年以來：+47.72%
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