盤中速報 - Lido DAO大漲11.41%，報2.14美元
鉅亨網新聞中心 2025-01-31 16:05
Lido DAO(LDO)在過去 24 小時內漲幅超過11.41%，最新價格2.14美元，總成交量達0.55億美元，總市值19.23億美元，目前市值排名第 36 名。
近 1 日最高價：2.19美元，近 1 日最低價：1.89美元，流通供給量：896,366,955。
歷史漲跌幅
- 近 1 週：+5.24%
- 近 1 月：+20.80%
- 近 3 月：+102.69%
- 近 6 月：+30.85%
- 今年以來：+16.72%
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