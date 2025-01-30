盤中速報 - Aptos大漲8.52%，報7.9美元
鉅亨網新聞中心 2025-01-30 23:50
Aptos(APT)在過去 24 小時內漲幅超過8.52%，最新價格7.9美元，總成交量達0.60億美元，總市值41.99億美元，目前市值排名第 23 名。
近 1 日最高價：7.91美元，近 1 日最低價：7.18美元，流通供給量：535,645,051。
歷史漲跌幅
- 近 1 週：-10.92%
- 近 1 月：-16.44%
- 近 3 月：-24.29%
- 近 6 月：+12.42%
- 今年以來：-17.74%
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