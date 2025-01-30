盤中速報 - Ethena大漲11.46%，報0.77美元
鉅亨網新聞中心 2025-01-30 17:35
Ethena(ENA)在過去 24 小時內漲幅超過11.46%，最新價格0.77美元，總成交量達1.20億美元，總市值21.79億美元，目前市值排名第 32 名。
近 1 日最高價：0.78美元，近 1 日最低價：0.67美元，流通供給量：2,937,500,000。
歷史漲跌幅
- 近 1 週：-19.99%
- 近 1 月：-28.70%
- 近 3 月：+87.89%
- 近 6 月：+65.35%
- 今年以來：-29.14%
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