盤中速報 - Jupiter大跌9.32%，報1.08美元
鉅亨網新聞中心 2025-01-30 00:05
Jupiter(JUP)在過去 24 小時內跌幅超過9.32%，最新價格1.08美元，總成交量達1.27億美元，總市值14.55億美元，目前市值排名第 41 名。
近 1 日最高價：1.22美元，近 1 日最低價：1.06美元，流通供給量：1,350,000,000。
歷史漲跌幅
- 近 1 週：+42.22%
- 近 1 月：+41.26%
- 近 3 月：+8.30%
- 近 6 月：+4.25%
- 今年以來：+33.31%
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