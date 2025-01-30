盤中速報 - Dogwifhat大漲8.79%，報1.2美元
鉅亨網新聞中心 2025-01-30 00:05
Dogwifhat(WIF)在過去 24 小時內漲幅超過8.79%，最新價格1.2美元，總成交量達3.83億美元，總市值12.11億美元，目前市值排名第 44 名。
近 1 日最高價：1.38美元，近 1 日最低價：0.98美元，流通供給量：998,844,848。
歷史漲跌幅
- 近 1 週：-25.62%
- 近 1 月：-42.56%
- 近 3 月：-59.69%
- 近 6 月：-53.83%
- 今年以來：-43.27%
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