外匯速報 - 近月日元(JYCON) 大跌0.78%，報0.006436元
鉅亨網新聞中心 2025-01-28 12:20
截至台北時間28日12:07，近月日元下跌0.000051點跌幅達0.78%，暫報0.006436點。
歷史漲跌幅
- 近 1 月：+1.46%
- 近 1 週：+0.15%
- 近 3 月：-2.59%
- 近 6 月：-1.36%
- 今年以來：+1.14%
近月日元近90天正相關的前3貨幣對
- 美元/墨西哥披索相關性0.33，本日下跌0.38%
- 美元/離岸人民幣相關性0.32，本日下跌0.44%
- 美元/挪威克朗相關性0.29，本日下跌0.7%
近月日元近90天負相關的前3貨幣對
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
文章標籤
延伸閱讀
- 外匯速報 - 美元/日元(USDJPY) 大漲0.78%，報155.69元
- 外匯速報 - 美元/韓元(USDKRW) 大漲0.98%，報1446.88元
- 外匯速報 - 歐元/美元(EURUSD) 大跌0.49%，報1.044元
- 外匯速報 - 美元/新加坡幣(USDSGD) 大漲0.5%，報1.3509元
上一篇
下一篇