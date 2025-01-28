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鉅亨速報

外匯速報 - 近月日元(JYCON) 大跌0.78%，報0.006436元

鉅亨網新聞中心 2025-01-28 12:20


截至台北時間28日12:07，近月日元下跌0.000051點跌幅達0.78%，暫報0.006436點。

歷史漲跌幅

  • 近 1 月：+1.46%
  • 近 1 週：+0.15%
  • 近 3 月：-2.59%
  • 近 6 月：-1.36%
  • 今年以來：+1.14%

近月日元近90天正相關的前3貨幣對


  • 美元/墨西哥披索相關性0.33，本日下跌0.38%
  • 美元/離岸人民幣相關性0.32，本日下跌0.44%
  • 美元/挪威克朗相關性0.29，本日下跌0.7%

近月日元近90天負相關的前3貨幣對

  • 澳元/美元相關性-0.21，本日下跌0.65%
  • 美元/馬來西亞令吉相關性-0.18，本日下跌0.46%
  • 澳元/日元相關性-0.16，本日下跌0.22%

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近月日元0.006438-0.75%
人民幣/美元0.137893-0.07%
澳元/美元0.625-0.65%
馬來西亞令吉/美元0.22727-0.39%
日元/美元0.006419-1.54%

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