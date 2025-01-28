盤中速報 - RUNE大跌8.27%，報2.373美元
鉅亨網新聞中心 2025-01-28 08:50
RUNE(RUNE)在過去 24 小時內跌幅超過8.27%，最新價格2.373美元，總成交量達0.91億美元，總市值8.09億美元，目前市值排名第 61 名。
近 1 日最高價：2.605美元，近 1 日最低價：2.293美元，流通供給量：340,642,298。
THORChain 是一種建立在Cosmos之上的區塊鏈協議，去中心化流動性協定，用戶在 Thorchain 上可以直接兌換 BTC、ETH、EOS 等不同鏈上的資產。這也意味著，如果用戶持有 BTC 資產，可以直接通過 Thorchain 的流動性池兌換成 ETH、EOS 等資產。
歷史漲跌幅
- 近 1 週：-30.15%
- 近 1 月：-49.19%
- 近 3 月：-59.51%
- 近 6 月：-46.69%
- 今年以來：-47.37%
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