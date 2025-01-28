盤中速報 - Jupiter大漲8.88%，報1.15美元
鉅亨網新聞中心 2025-01-28 08:35
Jupiter(JUP)在過去 24 小時內漲幅超過8.88%，最新價格1.15美元，總成交量達3.12億美元，總市值15.49億美元，目前市值排名第 41 名。
近 1 日最高價：1.17美元，近 1 日最低價：0.94美元，流通供給量：1,350,000,000。
歷史漲跌幅
- 近 1 週：+26.88%
- 近 1 月：+32.67%
- 近 3 月：+7.31%
- 近 6 月：-0.01%
- 今年以來：+31.44%
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