盤中速報 - Bonk大跌11.5%，報0美元
鉅亨網新聞中心 2025-01-28 00:05
Bonk(BONK)在過去 24 小時內跌幅超過11.5%，最新價格0美元，總成交量達0.77億美元，總市值19.34億美元，目前市值排名第 34 名。
近 1 日最高價：0美元，近 1 日最低價：0美元，流通供給量：75,544,775,336,887。
歷史漲跌幅
- 近 1 週：-8.56%
- 近 1 月：-15.06%
- 近 3 月：+27.63%
- 近 6 月：-3.64%
- 今年以來：-8.28%
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