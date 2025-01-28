盤中速報 - AAVE大跌8.4%，報301.8美元
鉅亨網新聞中心 2025-01-28 00:05
AAVE(AAVE)在過去 24 小時內跌幅超過8.4%，最新價格301.8美元，總成交量達0.78億美元，總市值45.28億美元，目前市值排名第 19 名。
近 1 日最高價：334.5美元，近 1 日最低價：288.1美元，流通供給量：15,008,716。
Aave的前身為2017年推出的ETHLend，是基於以太幣的非託管流動性市場協議，通過智能合約實現去中心化的點對點借貸撮合，用戶可以借出或是借貸各種加密貨幣，出借人將資產存入共享資金池，向市場提供流動性以賺取被動收入，而借款人能夠以超額抵押或無抵押等多種方式借款。
歷史漲跌幅
- 近 1 週：-5.91%
- 近 1 月：-1.99%
- 近 3 月：+114.66%
- 近 6 月：+213.99%
- 今年以來：-0.71%
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