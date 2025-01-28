盤中速報 - Aptos大跌9.04%，報7.45美元
鉅亨網新聞中心 2025-01-28 00:05
Aptos(APT)在過去 24 小時內跌幅超過9.04%，最新價格7.45美元，總成交量達0.83億美元，總市值39.96億美元，目前市值排名第 24 名。
近 1 日最高價：8.28美元，近 1 日最低價：6.86美元，流通供給量：535,645,051。
歷史漲跌幅
- 近 1 週：-8.89%
- 近 1 月：-10.77%
- 近 3 月：-15.33%
- 近 6 月：+9.10%
- 今年以來：-13.64%
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