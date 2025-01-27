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鉅亨速報

盤中速報 - Arbitrum大跌12.51%，報0.61美元

鉅亨網新聞中心 2025-01-27 18:36


Arbitrum(ARB)在過去 24 小時內跌幅超過12.51%，最新價格0.61美元，總成交量達0.59億美元，總市值25.19億美元，目前市值排名第 30 名。

近 1 日最高價：0.72美元，近 1 日最低價：0.6美元，流通供給量：4,097,359,817。

歷史漲跌幅

  • 近 1 週：-3.49%
  • 近 1 月：-11.41%
  • 近 3 月：+29.72%
  • 近 6 月：-6.52%
  • 今年以來：-9.68%

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