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鉅亨速報

盤中速報 - Bonk大跌8.33%，報0美元

鉅亨網新聞中心 2025-01-24 04:05


Bonk(BONK)在過去 24 小時內跌幅超過8.33%，最新價格0美元，總成交量達0.83億美元，總市值22.69億美元，目前市值排名第 34 名。

近 1 日最高價：0美元，近 1 日最低價：0美元，流通供給量：75,544,775,336,887。

歷史漲跌幅

  • 近 1 週：+12.65%
  • 近 1 月：-1.54%
  • 近 3 月：+46.20%
  • 近 6 月：+13.17%
  • 今年以來：+7.57%

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