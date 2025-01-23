外匯速報 - 美元/泰銖(USDTHB) 大漲0.53%，報34.05元
鉅亨網新聞中心 2025-01-23 20:30
截至台北時間23日20:30，美元/泰銖上漲0.18點漲幅達0.53%，暫報34.05點。
歷史漲跌幅
- 近 1 月：-0.70%
- 近 1 週：-1.57%
- 近 3 月：+1.20%
- 近 6 月：-6.72%
- 今年以來：-1.22%
美元/泰銖近90天正相關的前3貨幣對
- 美元/新加坡幣相關性0.77，本日上漲0.14%
- 美元/離岸人民幣相關性0.75，本日上漲0.16%
- 美元/挪威克朗相關性0.67，本日上漲0.09%
美元/泰銖近90天負相關的前3貨幣對
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