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鉅亨速報

外匯速報 - 美元/泰銖(USDTHB) 大漲0.53%，報34.05元

鉅亨網新聞中心 2025-01-23 20:30


截至台北時間23日20:30，美元/泰銖上漲0.18點漲幅達0.53%，暫報34.05點。

歷史漲跌幅

  • 近 1 月：-0.70%
  • 近 1 週：-1.57%
  • 近 3 月：+1.20%
  • 近 6 月：-6.72%
  • 今年以來：-1.22%

美元/泰銖近90天正相關的前3貨幣對


  • 美元/新加坡幣相關性0.77，本日上漲0.14%
  • 美元/離岸人民幣相關性0.75，本日上漲0.16%
  • 美元/挪威克朗相關性0.67，本日上漲0.09%

美元/泰銖近90天負相關的前3貨幣對

  • 歐元/美元相關性-0.61，本日上漲0.09%
  • 英鎊/美元相關性-0.61，本日上漲0.1%
  • 澳元/美元相關性-0.60，本日上漲0.22%

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澳元/美元0.62840.17%

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