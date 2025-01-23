鉅亨速報 - Factset 最新調查：玉山金(2884-TW)EPS預估上修至1.67元，預估目標價為29元
鉅亨網新聞中心 2025-01-23 14:10
根據FactSet最新調查，共14位分析師，對玉山金(2884-TW)做出2024年EPS預估：中位數由1.65元上修至1.67元，其中最高估值1.77元，最低估值1.57元，預估目標價為29元。
市場預估EPS
|預估值
|2024年(前值)
|2025年
|2026年
|最高值
|1.77(1.75)
|1.9
|2
|最低值
|1.57(1.57)
|1.53
|1.6
|平均值
|1.67(1.67)
|1.71
|1.74
|中位數
|1.67(1.65)
|1.71
|1.66
市場預估營收
|預估值
(單位：新台幣千元)
|2024年
|2025年
|2026年
|最高值
|79,157,000
|80,548,000
|84,083,000
|最低值
|72,725,000
|74,517,000
|77,363,350
|平均值
|76,150,300
|77,873,750
|80,385,870
|中位數
|76,653,130
|77,590,860
|80,382,000
歷史獲利表現
|項目
|2023年
|2022年
|2021年
|2020年
|EPS
|1.41
|1.1
|1.54
|1.43
|營業收入
(單位：新台幣千元)
|66,695,571
|54,805,919
|57,897,440
|56,249,044
詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/2884/financials/ratios
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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