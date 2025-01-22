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鉅亨速報

外匯速報 - 美元/加幣(USDCAD) 大漲0.49%，報1.4389元

鉅亨網新聞中心 2025-01-22 23:10


截至台北時間22日23:10，美元/加幣上漲0.007點漲幅達0.49%，暫報1.4389點。

歷史漲跌幅

  • 近 1 月：-0.34%
  • 近 1 週：-0.20%
  • 近 3 月：+3.52%
  • 近 6 月：+4.27%
  • 今年以來：-0.46%

美元/加幣近90天正相關的前3貨幣對


  • 美元/挪威克朗相關性0.74，本日上漲0.03%
  • 美元/新加坡幣相關性0.73，本日上漲0.22%
  • 美元/瑞典克朗相關性0.66，本日上漲0.36%

美元/加幣近90天負相關的前3貨幣對

  • 澳元/美元相關性-0.78，本日上漲0.03%
  • 紐元/美元相關性-0.78，本日上漲0.21%
  • 歐元/美元相關性-0.68，本日上漲0.12%

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美元/加幣1.43570.27%
澳元/美元0.62780.11%
紐元/美元0.5668-0.14%
歐元/美元1.0419-0.10%

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