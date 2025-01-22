外匯速報 - 美元/加幣(USDCAD) 大漲0.49%，報1.4389元
鉅亨網新聞中心 2025-01-22 23:10
截至台北時間22日23:10，美元/加幣上漲0.007點漲幅達0.49%，暫報1.4389點。
歷史漲跌幅
- 近 1 月：-0.34%
- 近 1 週：-0.20%
- 近 3 月：+3.52%
- 近 6 月：+4.27%
- 今年以來：-0.46%
美元/加幣近90天正相關的前3貨幣對
- 美元/挪威克朗相關性0.74，本日上漲0.03%
- 美元/新加坡幣相關性0.73，本日上漲0.22%
- 美元/瑞典克朗相關性0.66，本日上漲0.36%
美元/加幣近90天負相關的前3貨幣對
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