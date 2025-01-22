外匯速報 - 美元/新加坡幣(USDSGD) 大漲0.32%，報1.356元
鉅亨網新聞中心 2025-01-22 14:20
截至台北時間22日14:20，美元/新加坡幣上漲0.0043點漲幅達0.32%，暫報1.356點。
歷史漲跌幅
- 近 1 月：-0.25%
- 近 1 週：-1.08%
- 近 3 月：+2.71%
- 近 6 月：+0.51%
- 今年以來：-0.91%
美元/新加坡幣近90天正相關的前3貨幣對
- 美元/離岸人民幣相關性0.87，本日上漲0.31%
- 美元/挪威克朗相關性0.83，本日上漲0.32%
- 美元/瑞郎相關性0.83，本日上漲0.11%
美元/新加坡幣近90天負相關的前3貨幣對
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