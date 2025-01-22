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鉅亨速報

外匯速報 - 美元/新加坡幣(USDSGD) 大漲0.32%，報1.356元

鉅亨網新聞中心 2025-01-22 14:20


截至台北時間22日14:20，美元/新加坡幣上漲0.0043點漲幅達0.32%，暫報1.356點。

歷史漲跌幅

  • 近 1 月：-0.25%
  • 近 1 週：-1.08%
  • 近 3 月：+2.71%
  • 近 6 月：+0.51%
  • 今年以來：-0.91%

美元/新加坡幣近90天正相關的前3貨幣對


  • 美元/離岸人民幣相關性0.87，本日上漲0.31%
  • 美元/挪威克朗相關性0.83，本日上漲0.32%
  • 美元/瑞郎相關性0.83，本日上漲0.11%

美元/新加坡幣近90天負相關的前3貨幣對

  • 歐元/美元相關性-0.90，本日上漲0.22%
  • 紐元/美元相關性-0.83，本日上漲0.44%
  • 澳元/美元相關性-0.79，本日上漲0.26%

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美元/新加坡幣1.35560.29%
人民幣/美元0.137329-0.07%
歐元/美元1.041-0.18%
紐元/美元0.5655-0.37%
澳元/美元0.6259-0.19%

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