盤中速報 - Ethena大跌8.75%，報0.87美元
鉅亨網新聞中心 2025-01-22 00:05
Ethena(ENA)在過去 24 小時內跌幅超過8.75%，最新價格0.87美元，總成交量達3.07億美元，總市值25.65億美元，目前市值排名第 31 名。
近 1 日最高價：0.97美元，近 1 日最低價：0.83美元，流通供給量：2,937,500,000。
歷史漲跌幅
- 近 1 週：+4.19%
- 近 1 月：-14.29%
- 近 3 月：+121.92%
- 近 6 月：+76.31%
- 今年以來：-9.74%
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