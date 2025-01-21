鉅亨買幣速報 - 比特幣(BTC)24小時成交量超過70.94億美元，WRX(WRX)24小時漲幅達61.6%

鉅亨網新聞中心 2025-01-21 17:15

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24小時漲幅：WRX(WRX)24小時漲幅61.6%；Akropolis(AKRO)24小時漲幅28%；Bonk(BONK)24小時漲幅17%。

24小時跌幅：RAY(RAY)24小時跌幅6.74%；STPT(STPT)24小時跌幅5.79%；First Digital USD(FDUSD)24小時跌幅0.04%。

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近一週漲幅：Prometeus(PROM)近一週漲幅29.5%；TROY(TROY)近一週漲幅26.2%；Firo(FIRO)近一週漲幅25.9%。