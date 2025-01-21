盤中速報 - RAY大漲27.36%，報7.61美元
鉅亨網新聞中心 2025-01-21 11:05
RAY(RAY)在過去 24 小時內漲幅超過27.36%，最新價格7.61美元，總成交量達1.17億美元，總市值21.53億美元，目前市值排名第 34 名。
近 1 日最高價：7.95美元，近 1 日最低價：5.975美元，流通供給量：290,916,824。
Raydium是Solana上的一家綜合型DEX，他擁有掛單交易、AMM機制、流動性挖礦、IDO、NFT多項功能。 跟大多數DEX一樣，用戶可以在Raydium上提供流動性進行挖礦。 同時Raydium也使用了Serum所提供的掛單交易模式，透過圖表可以更直觀的監控報價，而通過限價單的方式以獲得更好的交易價格。
歷史漲跌幅
- 近 1 週：+40.17%
- 近 1 月：+69.53%
- 近 3 月：+199.07%
- 近 6 月：+177.03%
- 今年以來：+48.61%
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