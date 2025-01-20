鉅亨買幣速報 - 比特幣(BTC)24小時成交量超過74.91億美元，WRX(WRX)24小時漲幅達61.6%

鉅亨網新聞中心 2025-01-20 17:15

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24小時漲幅：WRX(WRX)24小時漲幅61.6%；Akropolis(AKRO)24小時漲幅28%；BOOK OF MEME(BOME)24小時漲幅12.4%。

24小時跌幅：AAVE(AAVE)24小時跌幅19.2%；Omni Network(OMNI)24小時跌幅17.9%；LINK(LINK)24小時跌幅16.9%。

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近一週漲幅：Prometeus(PROM)近一週漲幅28.5%；TROY(TROY)近一週漲幅24.8%；Firo(FIRO)近一週漲幅24.4%。