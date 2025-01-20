外匯速報 - 美元/新加坡幣(USDSGD) 大跌0.35%，報1.3647元
鉅亨網新聞中心 2025-01-20 14:10
截至台北時間20日14:10，美元/新加坡幣下跌0.0048點跌幅達0.35%，暫報1.3647點。
歷史漲跌幅
- 近 1 月：+0.65%
- 近 1 週：-0.14%
- 近 3 月：+4.53%
- 近 6 月：+1.84%
- 今年以來：+0.40%
美元/新加坡幣近90天正相關的前3貨幣對
- 美元/離岸人民幣相關性0.85，本日下跌0.21%
- 美元/挪威克朗相關性0.82，本日下跌0.33%
- 美元/瑞郎相關性0.81，本日下跌0.23%
美元/新加坡幣近90天負相關的前3貨幣對
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