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鉅亨速報

外匯速報 - 美元/新加坡幣(USDSGD) 大跌0.35%，報1.3647元

鉅亨網新聞中心 2025-01-20 14:10


截至台北時間20日14:10，美元/新加坡幣下跌0.0048點跌幅達0.35%，暫報1.3647點。

歷史漲跌幅

  • 近 1 月：+0.65%
  • 近 1 週：-0.14%
  • 近 3 月：+4.53%
  • 近 6 月：+1.84%
  • 今年以來：+0.40%

美元/新加坡幣近90天正相關的前3貨幣對


  • 美元/離岸人民幣相關性0.85，本日下跌0.21%
  • 美元/挪威克朗相關性0.82，本日下跌0.33%
  • 美元/瑞郎相關性0.81，本日下跌0.23%

美元/新加坡幣近90天負相關的前3貨幣對

  • 歐元/美元相關性-0.89，本日下跌0.29%
  • 紐元/美元相關性-0.80，本日下跌0.39%
  • 澳元/美元相關性-0.76，本日下跌0.23%

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美元/新加坡幣1.3647-0.35%
人民幣/美元0.1366740.15%
歐元/美元1.03120.40%
紐元/美元0.56130.59%
澳元/美元0.62150.40%

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