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鉅亨速報

外資近5日賣超個股

鉅亨網新聞中心 2025-01-20 08:50


1. 外資累計賣超 5 日的股票
鴻海 (2317-TW)、廣達 (2382-TW)、元大高股息 (0056-TW)、元大台灣價值高息 (00940-TW)、群益台灣精選高息 (00919-TW)

2. 外資累計賣超 4 日的股票
廣達 (2382-TW)、鴻海 (2317-TW)、元大高股息 (0056-TW)、元大台灣50 (0050-TW)、台新金 (2887-TW)

3. 外資累計賣超 3 日的股票
元大高股息 (0056-TW)、廣達 (2382-TW)、鴻海 (2317-TW)、陽明 (2609-TW)、元大台灣50 (0050-TW)

4. 外資累計賣超 2 日的股票
元大高股息 (0056-TW)、廣達 (2382-TW)、陽明 (2609-TW)、群創 (3481-TW)、友達 (2409-TW)


5. 外資當日 (17) 賣超的股票
元大高股息 (0056-TW)、中信金 (2891-TW)、台新金 (2887-TW)、緯創 (3231-TW)、鴻海 (2317-TW)
 

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台股首頁我要存股
鴻海176.51.73%
廣達2662.11%
台新金17.30.00%
陽明67.8-1.45%
群創13.75-1.43%
友達13.80.00%
中信金38.75-0.77%
緯創1104.76%
元大高股息35.470.34%
元大台灣價值高息9.230.44%
群益台灣精選高息22.990.31%
元大台灣50198.20.97%

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