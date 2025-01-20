外資近5日賣超個股
鉅亨網新聞中心 2025-01-20 08:50
1. 外資累計賣超 5 日的股票
鴻海 (2317-TW)、廣達 (2382-TW)、元大高股息 (0056-TW)、元大台灣價值高息 (00940-TW)、群益台灣精選高息 (00919-TW)
2. 外資累計賣超 4 日的股票
廣達 (2382-TW)、鴻海 (2317-TW)、元大高股息 (0056-TW)、元大台灣50 (0050-TW)、台新金 (2887-TW)
3. 外資累計賣超 3 日的股票
元大高股息 (0056-TW)、廣達 (2382-TW)、鴻海 (2317-TW)、陽明 (2609-TW)、元大台灣50 (0050-TW)
4. 外資累計賣超 2 日的股票
元大高股息 (0056-TW)、廣達 (2382-TW)、陽明 (2609-TW)、群創 (3481-TW)、友達 (2409-TW)
5. 外資當日 (17) 賣超的股票
元大高股息 (0056-TW)、中信金 (2891-TW)、台新金 (2887-TW)、緯創 (3231-TW)、鴻海 (2317-TW)
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