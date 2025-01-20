盤中速報 - Arbitrum大跌10.04%，報0.69美元
鉅亨網新聞中心 2025-01-20 08:05
Arbitrum(ARB)在過去 24 小時內跌幅超過10.04%，最新價格0.69美元，總成交量達1.77億美元，總市值28.60億美元，目前市值排名第 29 名。
近 1 日最高價：0.79美元，近 1 日最低價：0.68美元，流通供給量：4,097,359,817。
歷史漲跌幅
- 近 1 週：+4.82%
- 近 1 月：-1.83%
- 近 3 月：+35.22%
- 近 6 月：-1.09%
- 今年以來：+2.61%
暢行幣圈交易全攻略，專家駐群實戰交流
▌立即加入鉅亨買幣實戰交流 LINE 社群（點此入群）
不管是新手發問，還是老手交流，只要你想參與虛擬貨幣現貨交易、合約跟單、合約網格、量化交易、理財產品的投資，都歡迎入群討論學習！
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
延伸閱讀
- 盤中速報 - Ethena大跌8.93%，報0.83美元
- 盤中速報 - FLOKI大跌14.95%，報0美元
- 盤中速報 - RAY大跌12.56%，報6.295美元
- 盤中速報 - NEAR大跌9.64%，報4.9美元
上一篇
下一篇