盤中速報 - Worldcoin大跌12.55%，報1.87美元
鉅亨網新聞中心 2025-01-20 08:05
Worldcoin(WLD)在過去 24 小時內跌幅超過12.55%，最新價格1.87美元，總成交量達2.02億美元，總市值14.16億美元，目前市值排名第 42 名。
近 1 日最高價：2.24美元，近 1 日最低價：1.85美元，流通供給量：742,537,006。
歷史漲跌幅
- 近 1 週：-0.42%
- 近 1 月：-2.38%
- 近 3 月：-13.10%
- 近 6 月：-22.83%
- 今年以來：-4.09%
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