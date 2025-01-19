盤中速報 - FLOKI大跌11.45%，報0美元

總覽

台股

美股

「台電5萬人次不畏風雨搶修 也請支持風雨中的台電」 籲上千萬民生用戶支持撥補預算

祥碩本業、併購雙引擎發動 今年營收戰百億元

被刪2.7億的國發會也出聲了！晶片創新應用及新創國際布局將受創

雲端發票中獎數剩不到一半？財部委辦費被刪18.45億 2個月一次的「小確幸」更少了

卓揆：首長特別費用犒慰基層沒進口袋！要刪就刪我一人