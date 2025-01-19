盤中速報 - FLOKI大跌11.45%，報0美元
鉅亨網新聞中心 2025-01-19 21:05
FLOKI(FLOKI)在過去 24 小時內跌幅超過11.45%，最新價格0美元，總成交量達0.74億美元，總市值14.72億美元，目前市值排名第 44 名。
近 1 日最高價：0美元，近 1 日最低價：0美元，流通供給量：9,597,384,614,206。
歷史漲跌幅
- 近 1 週：+3.12%
- 近 1 月：-0.62%
- 近 3 月：+6.09%
- 近 6 月：-12.01%
- 今年以來：-5.82%
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