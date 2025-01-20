為了滿足補貼條件 蘋果周末在中國緊急降價 6,000元有找
鉅亨網編譯鍾詠翔 2025-01-20 10:30
蘋果 (AAPL-US) 周末在中國市場緊急降價，「蘋果等多款手機價格集體降至 6,000 元以內」的話題周日（19 日）衝上了多個平台熱搜。
據《證券時報》周日報導，在 1 月 20 日國補政策正式上路前夕，蘋果等眾多手機品牌紛紛調整價格，將旗下多款手機售價下調至人民幣（下同）6,000 元以內，以滿足補貼條件。
1 月 18 日，有網友發現，為了價格符合國補標準，多款手機集體降至 6,000 元以內，其中 iPhone16 Plus128G 版本更直降千元。
iPhone16 Plus128G 版本此前為 6,999 元，目前已降至 5,999 元，剛好符合國家補貼標準。華為部分機型也調價，6,000 元有找。
此外，在年貨節活動優惠下，iPhone 14、iPhone 15、iPhone 16 等機型也可以使用國家補貼。
以 128G iPhone 16 為例，京東價 4,999 元，享國家補貼 15% 優惠再減 500 元，到手價為 4,499 元；天貓價 5,199 元，使用國家補貼後價格預估是 4,699 元。
多款手機價格集體下降的背景，是國補政策即將實施，此次手機等 3 類數位產品補貼價格上限有明確規定，單件銷售價格未超過 6,000 元。
近日商務部會同有關部門印發了《手機、平板、智慧手錶（手環）購新補貼實施方案》，個人消費者購買手機、平板、智慧手錶（手環）等 3 類數位產品的補貼標準為：單件銷售價格未超過 6,000 元的產品，按照產品銷售價格的 15% 給予補貼，每位消費者每類產品可補貼 1 件，每件補貼不超過 500 元。
手機等 3 類數位產品的補貼為購新補貼，不是以舊換新，不以「交舊」為前提。
根據目前工作調度情況，中國各地將從 1 月 20 日開始陸續實施手機等數位產品購新補貼，具體實施時間以當地通知為準。
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