盤中速報 - Bonk大漲8.04%，報0美元
鉅亨網新聞中心 2025-01-18 17:35
Bonk(BONK)在過去 24 小時內漲幅超過8.04%，最新價格0美元，總成交量達1.33億美元，總市值24.44億美元，目前市值排名第 33 名。
近 1 日最高價：0美元，近 1 日最低價：0美元，流通供給量：75,544,775,336,887。
歷史漲跌幅
- 近 1 週：+19.21%
- 近 1 月：+7.75%
- 近 3 月：+41.99%
- 近 6 月：+24.80%
- 今年以來：+12.79%
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