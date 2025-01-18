盤中速報 - Worldcoin大漲9.18%，報2.36美元
鉅亨網新聞中心 2025-01-18 08:35
Worldcoin(WLD)在過去 24 小時內漲幅超過9.18%，最新價格2.36美元，總成交量達1.10億美元，總市值17.52億美元，目前市值排名第 44 名。
近 1 日最高價：2.37美元，近 1 日最低價：2.16美元，流通供給量：742,537,006。
歷史漲跌幅
- 近 1 週：+5.38%
- 近 1 月：-4.27%
- 近 3 月：-2.49%
- 近 6 月：-12.86%
- 今年以來：+3.73%
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