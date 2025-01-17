進軍60國家地區！遭制裁5年後 華為準備恢復海外銷售手機

鉅亨網編譯陳韋廷 綜合報導 2025-01-17 14:40

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中國科技大廠華為在遭受制裁 5 年後正打算重返全球手機市場，外媒最新報導，華為正積極準備在全球範圍內擴大高性能晶片手機的銷售市場。去年，在香港、杜拜和吉隆坡等城市都能看到華為最新折疊機 Mate X6 的大型廣告看板。

去年 12 月，華為在中東代表性城市杜拜，正式舉辦華為 Mate X6 和華為 nova13 系列的發佈會。同月，華為陸續開放馬來西亞、德國、法國和西班牙等國家和地區的預訂視窗，挺進歐洲和東南亞市場。

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自 Mate 60 系列發佈以來，華為已逐步重返中國旗艦手機市場。根據市場研調機構 Canalys 最新數據，去年中國智慧手機市場全年出貨量達 2.85 億支，華為以 4600 萬支排第二。

研調機構 BCI 近期公佈的數據也顯示，華為去年第四季以 1308.78 萬支的啟動量，重返中國手機市場第一名，小米 (01810-HK) 緊隨其後，在一貫被視為出貨旺季的第四季度，蘋果 (AAPL-US) iPhone 則滑落至第三名。

然而，在全球市場上，華為智慧手機仍面臨復甦挑戰。IDC 發佈的 2024 年全球智慧手機市場報告顯示，儘管在中國市場表現出色，在全球前五名出貨量排行榜中並未包括華為。 這意味著雖然中國市場增長強勁，但華為在全球範圍內的市場份額仍有待提高。

華為手機發展一度因為先進製程限制跟 Android 系統禁令受阻，更在 2020 年美國加碼制裁後於海外市場面臨供應短缺局面。

2019 年，華為曾一度超越蘋果，位居全球第二大手機廠商。在中國 600 美元高端市場，華為在 2020 年更憑藉 44.1% 市佔率，力壓蘋果奪得第一。

但隨著華為自研的麒麟晶片取得重要突破，已不再依賴高通產品，尤其自 Mate 60 系列推出以來，華為出貨量再次位居中國大陸手機市場前列。