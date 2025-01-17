鉅亨買幣速報 - 瑞波幣(XRP)24小時成交量超過31.79億美元，WRX(WRX)24小時漲幅達61.6%
鉅亨網新聞中心 2025-01-17 10:15
指標幣種：比特幣(BTC)現報價格101,803.13美元，24小時漲跌幅+1.76%；以太幣(ETH)現報價格3,384.5美元，24小時漲跌幅-0.55%。
亮點幣種：瑞波幣(XRP)24小時成交量達31.79億美元；比特幣(BTC)24小時成交量達28.73億美元；以太幣(ETH)24小時成交量達16.1億美元。
24小時漲幅：WRX(WRX)24小時漲幅61.6%；Akropolis(AKRO)24小時漲幅28%；Prometeus(PROM)24小時漲幅4.52%。
24小時跌幅：哈希圖(HBAR)24小時跌幅22.1%；AMP(AMP)24小時跌幅19.1%；阿拉貢(ALGO)24小時跌幅11.7%。
近一週漲幅：DEGO(DEGO)近一週漲幅12.8%；TROY(TROY)近一週漲幅12.7%；FTT(FTT)近一週漲幅11.6%。
近一週跌幅：瑞波幣(XRP)近一週跌幅39.6%；Prometeus(PROM)近一週跌幅33.4%；Liquity(LQTY)近一週跌幅30.5%。
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