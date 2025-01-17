鉅亨買幣速報 - 瑞波幣(XRP)24小時成交量超過31.79億美元，WRX(WRX)24小時漲幅達61.6%

鉅亨網新聞中心 2025-01-17 10:15

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24小時漲幅：WRX(WRX)24小時漲幅61.6%；Akropolis(AKRO)24小時漲幅28%；Prometeus(PROM)24小時漲幅4.52%。

24小時跌幅：哈希圖(HBAR)24小時跌幅22.1%；AMP(AMP)24小時跌幅19.1%；阿拉貢(ALGO)24小時跌幅11.7%。

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