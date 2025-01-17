中國駭客入侵美財政部 葉倫與2位副手電腦遭駭

鉅亨網編輯林羿君 2025-01-17 09:36

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《彭博》引述知情人士報導，美國財政部長葉倫及其 2 位重要副手的電腦遭中國駭客入侵，約 50 份非機密文件內容可能外洩。

美國財政部去年 12 月底披露，一個受到中國政府支持的駭客組織，竊取第三方軟體服務供應商 BeyondTrust 的金鑰，自遠端進入財政部內部的某些電腦，導致財政部一部分工作站遭駭、一些非機密文件被下載，當時並沒有詳述更多細節。

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因討論敏感資訊而要求匿名的知情人士透露，不僅葉倫，財政部副部長 Wally Adeyemo 和代理次長 Brad Smith 的電腦也被侵入。

葉倫電腦遭駭，使這起財政部安全漏洞成為最新一起被歸咎於中國政府的駭客攻擊，且該攻擊已波及美國聯邦部門的高層。攻擊者似乎專注於財政部在制裁、情報和國際事務方面的文件，但根據《彭博》先前審閱的一份財政部報告，駭客並未入侵該部門的電子郵件或機密系統。

財政部官員於 16、17 日前往國會山莊，向國會助理和議員通報此次駭客攻擊事件。這些討論正值參議院財政委員會於 17 日舉行確認聽證會，審查當川普提名的財政部長候選人 Scott Bessent。

葉倫先前已向北京提出嚴正關切，指中國國家支持的行為者從事「惡意網路活動」，並警告此類問題對美中關係的影響。但北京駁斥有關國家支持的行為者是網路攻擊的幕後黑手說法，稱這些指控「毫無根據」。