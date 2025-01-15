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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：智原(3035-TW)目標價調降至265元，幅度約3.64%

鉅亨網新聞中心 2025-01-15 16:10


根據FactSet最新調查，共14位分析師，對智原(3035-TW)提出目標價估值：中位數由275元下修至265元，調降幅度3.64%。其中最高估值430元，最低估值180元。

綜合評級 - 共有14位分析師給予智原(3035-TW)評價：積極樂觀7位、保持中立6位、保守悲觀1位。

智原(3035-TW)今(15日)收盤價為207元。近5日股價下跌16.02%，相關半導體業近5日下跌3.99%，集中市場加權指數下跌3.61%，短期股價無明顯表現。

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


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