盤中速報 - GALA大漲9.09%，報0.03686美元
鉅亨網新聞中心 2025-01-15 16:05
GALA(GALA)在過去 24 小時內漲幅超過9.09%，最新價格0.03686美元，總成交量達0.63億美元，總市值13.44億美元，目前市值排名第 48 名。
近 1 日最高價：0.03728美元，近 1 日最低價：0.03367美元，流通供給量：36,466,403,189。
Gala是一種新型的游戲平臺，部分由其玩家擁有和運營。通過玩游戲賺取Gala代幣并使用它們來決定游戲的未來！GALA目前基于以太坊區塊鏈并使用ERC-1155標準。
歷史漲跌幅
- 近 1 週：+4.58%
- 近 1 月：-28.68%
- 近 3 月：+59.42%
- 近 6 月：+49.69%
- 今年以來：-2.10%
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