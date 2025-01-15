搭上幣圈特快車！法幣與USDC無縫接軌 奧丁丁攜手速匯金前進穩定幣全球換匯服務

鉅亨網記者張韶雯 台北 2025-01-15 11:15

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區塊鏈技術金融科技公司奧丁丁集團（OwlTing Group）宣佈旗下非託管數位錢包解決方案 OwlPay® Wallet Pro (錢包）已與美國主要國際匯款商速匯金（MoneyGram International Inc.）完成整合，強化該錢包的去銀行化（bankless）出入金功能，實現法定貨幣與 USDC 美元穩定幣間的無縫換匯服務。

透過此次整合，目前開放 OwlPay® Wallet Pro 的用戶在全球超過 30 個國家、近 50,000 個速匯金據點，存入當地法定貨幣並轉換為 USDC 美元穩定幣；同時也能在全球逾 170 個國家、超過 375,000 個速匯金據點，將 USDC 美元穩定幣換匯並提領為法定貨幣。這項整合服務是基於速匯金全球首創的數位資產錢包出入金創新服務「MoneyGram Access™」。

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OwlPay® Wallet Pro 也同步推出重大更新，所有個人錢包已轉換為非託管錢包模式，開放用戶完整掌握自己的恢復詞（recovery phrases），進一步提升錢包的安全性與便利性。更新後的 App 版本現已可在 Apple App Store 與 Google Play 商店下載。

奧丁丁致力解決跨境匯款市場長期存在的高手續費、交易時間冗長，以及用戶在傳統金融服務使用受限等問題，將在提供更快速、安全且具成本效益的支付解決方案方面扮演關鍵角色。儘管速匯金已將傳統匯款客戶的平均手續費降至 3% 以下，朝向實現聯合國 10.c 目標邁進（即將移工匯款手續費降至 3% 以下），但根據世界銀行估計，全球匯款產業的平均成本仍高達 6.65%。

奧丁丁集團創辦人暨執行長王俊凱表示：「我們觀察到使用國際支付的企業以及需要寄錢回家幫助親人的移工，其需求正在快速演變及成長。透過與速匯金的策略整合，奧丁丁不僅能實現我們的願景，更能為拉丁美洲和非洲等金融服務不足的地區提升財務韌性。藉由應用 USDC 美元穩定幣，我們能幫助這些地區的用戶更有效地規避當地法幣的波動風險。」

速匯金全球合作總監 Jon Lira 表示：「奧丁丁在數位支付領域的創新策略，完全契合我們打造無國界、便捷金融服務的使命。自 2022 年 6 月推出以來，MoneyGram Access™ 服務在全球的擴展進程令人振奮，尤其是在烏克蘭、哥倫比亞等地發揮重要作用。我們深信透過速匯金的網絡，OwlPay® Wallet Pro 將能取得大幅成長，進而成為人們日常生活中不可或缺的一部分。」