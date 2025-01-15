鉅亨買幣速報 - 比特幣(BTC)24小時成交量超過26.98億美元，WRX(WRX)24小時漲幅達61.6%

鉅亨網新聞中心 2025-01-15 10:15

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24小時漲幅：WRX(WRX)24小時漲幅61.6%；Akropolis(AKRO)24小時漲幅28%；Prometeus(PROM)24小時漲幅5.29%。

24小時跌幅：DEXE(DEXE)24小時跌幅17.6%；RAY(RAY)24小時跌幅15.3%；IOST(IOST)24小時跌幅14.4%。

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近一週漲幅：RUNE(RUNE)近一週漲幅19.7%；JITO(JTO)近一週漲幅19.6%；FTT(FTT)近一週漲幅17.1%。