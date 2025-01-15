鉅亨買幣速報 - 比特幣(BTC)24小時成交量超過26.98億美元，WRX(WRX)24小時漲幅達61.6%
鉅亨網新聞中心 2025-01-15 10:15
指標幣種：比特幣(BTC)現報價格97,155.99美元，24小時漲跌幅+2.33%；以太幣(ETH)現報價格3,223.82美元，24小時漲跌幅+2.46%。
亮點幣種：比特幣(BTC)24小時成交量達26.98億美元；以太幣(ETH)24小時成交量達12.1億美元；瑞波幣(XRP)24小時成交量達12.1億美元。
24小時漲幅：WRX(WRX)24小時漲幅61.6%；Akropolis(AKRO)24小時漲幅28%；Prometeus(PROM)24小時漲幅5.29%。
24小時跌幅：DEXE(DEXE)24小時跌幅17.6%；RAY(RAY)24小時跌幅15.3%；IOST(IOST)24小時跌幅14.4%。
近一週漲幅：RUNE(RUNE)近一週漲幅19.7%；JITO(JTO)近一週漲幅19.6%；FTT(FTT)近一週漲幅17.1%。
近一週跌幅：Prometeus(PROM)近一週跌幅40.6%；STPT(STPT)近一週跌幅25.1%；Liquity(LQTY)近一週跌幅23.3%。
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