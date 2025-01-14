Evercore：2025年市場可能出現這些驚奇

鉅亨網編譯劉祥航 綜合報導 2025-01-14 16:10

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Evercore ISI 策略師預測 2025 年美國總統川普第二任期下，股市可能出現多項意外發展，投資人最好預做準備。

川普正準備於 1 月 20 日就任美國第 47 任總統，組建一個團隊，準備在國內治理和外交政策方面實施變革。 Evercore 認為，在他上任後，2025 年可能出現的主要驚奇：

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標普 500 指數每股盈餘 (EPS) 預估值穩定： Evercore 質疑 2025 年盈利預估值下降的普遍預期，認為強勁的利潤率和溫和的美元走強，可能會使目前的 274 美元每股盈餘預測保持不變。

以 Emmanuel Cau 為首的策略師指出：「如果經濟成長高於預期 (尤其是海外)，美元強勢將有所緩和，而已經走高的利潤率在未來一年內仍能保持高位，那麼每股盈餘預期就不會下降。」

債券殖利率突破「4-5 」區間： 雖然大多數投資者預計美國 10 年期國債殖利率將維持在 4% 到 5% 之間，但 Evercore 強調了潛在的催化劑，例如債務上限危機，可能會推動殖利率大幅上升或下降。

油價跌破每桶 65 美元： 地緣政治發展，包括烏克蘭或中東可能達成的和平協議，可能會使油價跌破 65 美元。Evercore 指出，這不僅會緩解通貨膨脹，還會增強美國政府的財政靈活性。

中國股票市場表現優異：儘管中國經濟面臨挑戰，但 Evercore 認為，刺激措施和投資者情緒改善可能會使中國成為 2025 年表現最佳的市場。

策略師們表示：「如果以 2018 年 (貿易戰爆發之時) 為例，中國股市可能將再次陷入困境。」不過，有時「情況會變得非常糟糕，哪怕是一點點利好消息都可能引發大幅反彈」。

信貸市場動盪： 2025 年可能發生的另一個意外是信貸息差擴大，即使沒有經濟衰退。中國或美國政策不確定性引發的增長擔憂可能會導致市場混亂，因此需要密切關注這一領域。

股票波動性減弱： 雖然 Evercore 的基本情況預計 2025 年將是類似於 2018 年的波動年份，但該公司認為有可能出現類似於 2017 年的平靜局面。較低的股票相關性和降低的不確定性可能會抑制芝加哥波動率指數 (VIX)，這有利於小型股。

策略師說：「與 2016 年大選類似，我們看到小企業不確定性先是飆升，然後下降。這樣的轉變催化了 2016-17 年大選後小型股的優異表現，我們預計未來小型股也將出現類似的上漲趨勢，特別是如果未來幾個月收益率上升速度有所減緩。」