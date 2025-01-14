盤中速報 - 文件幣大跌8.23%，報4.74美元
鉅亨網新聞中心 2025-01-14 02:20
文件幣(FIL)在過去 24 小時內跌幅超過8.23%，最新價格4.74美元，總成交量達0.59億美元，總市值29.22億美元，目前市值排名第 27 名。
近 1 日最高價：5.23美元，近 1 日最低價：4.61美元，流通供給量：608,844,002。
Filecoin是一個去中心化的檔案儲存和共用系統，利用區塊鏈技術來保護資料的完整性。該區塊鏈建立在「複製證明」和「時空證明」上，用戶可將儲存空間租借給其他用戶，能以更快的速度提供所需資料者將會得到手續費獎勵，鼓勵節點複製並保存檔案。
歷史漲跌幅
- 近 1 週：-14.93%
- 近 1 月：-24.60%
- 近 3 月：+42.71%
- 近 6 月：+18.86%
- 今年以來：-0.57%
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