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鉅亨速報

盤中速報 - GALA大跌9.08%，報0.03243美元

鉅亨網新聞中心 2025-01-14 00:05


GALA(GALA)在過去 24 小時內跌幅超過9.08%，最新價格0.03243美元，總成交量達0.77億美元，總市值11.91億美元，目前市值排名第 49 名。

近 1 日最高價：0.03599美元，近 1 日最低價：0.03034美元，流通供給量：36,466,403,189。

Gala是一種新型的游戲平臺，部分由其玩家擁有和運營。通過玩游戲賺取Gala代幣并使用它們來決定游戲的未來！GALA目前基于以太坊區塊鏈并使用ERC-1155標準。

歷史漲跌幅


  • 近 1 週：-18.74%
  • 近 1 月：-33.13%
  • 近 3 月：+59.83%
  • 近 6 月：+60.35%
  • 今年以來：-6.20%

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GALA0.03193-8.95%
以太幣3016.73-8.08%

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