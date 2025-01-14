盤中速報 - Dogwifhat大跌8.48%，報1.45美元
鉅亨網新聞中心 2025-01-14 00:05
Dogwifhat(WIF)在過去 24 小時內跌幅超過8.48%，最新價格1.45美元，總成交量達1.07億美元，總市值14.44億美元，目前市值排名第 41 名。
近 1 日最高價：1.59美元，近 1 日最低價：1.39美元，流通供給量：998,844,848。
歷史漲跌幅
- 近 1 週：-25.76%
- 近 1 月：-47.67%
- 近 3 月：-41.91%
- 近 6 月：-3.39%
- 今年以來：-16.68%
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