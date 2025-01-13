盤中速報 - 波場幣大跌8.39%，報0.2173美元
鉅亨網新聞中心 2025-01-13 20:05
波場幣(TRX)在過去 24 小時內跌幅超過8.39%，最新價格0.2173美元，總成交量達1.67億美元，總市值187.47億美元，目前市值排名第 9 名。
近 1 日最高價：0.2383美元，近 1 日最低價：0.2168美元，流通供給量：86,271,641,848。
TRON於2018年併購了檔案共享服務BitTorrent，是專注於內容共享和娛樂串流等應用服務的區塊鏈平台，透過去中心化的服務，讓觀眾與內容創作者直接互動與連結，讓產業鏈中的分潤不會被中間單位瓜分，也能降低受眾購買內容的成本。
歷史漲跌幅
- 近 1 週：-12.97%
- 近 1 月：-19.61%
- 近 3 月：+43.67%
- 近 6 月：+67.50%
- 今年以來：-8.71%
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